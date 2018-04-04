Облисполкомы и Мингорисполком проведут 7 апреля прямые телефонные линии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 7 апреля в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Токарь Николай Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

председатель Минского городского Совета депутатов Панасюк Василий Васильевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-