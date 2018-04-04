Облисполкомы и Мингорисполком проведут 7 апреля прямые телефонные линии

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
4 апреля 2018, Ср
+15°C
Ясно EUR 2.414
USD 1.9668
RUB 3.4033
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства
Президент
Лукашенко поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего"
Президент
Лукашенко потребовал незамедлительно провести проверки по всем выявленным в АПК нарушениям
Президент
Туристическая инфраструктура Беларуси будет полностью готова к приему гостей II Европейских игр - Минспорт
Общество
Стартовая площадка для бизнеса. Впервые в Беларуси коммерческую недвижимость можно приобрести в кредит по ставке 4,99% годовых!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Казахстан заинтересован в углублении торгово-экономических отношений с Беларусью - Ертысбаев
15:54 Регионы
Обсерватория минского планетария организует бесплатные наблюдения за небесными телами
15:50 Регионы
Передачи о II Европейских играх на радио "Беларусь" будут звучать на девяти языках
15:50 Общество
Проспект Независимости может стать основой совместной номинации для включения в Список наследия ЮНЕСКО
15:46 Культура
ФОТО: Эксклюзивные кексы подготовил к Пасхе могилевский "Домочай"
15:42 Заголовки новостей
В Минске погиб солдат-срочник во время плановых занятий по огневой подготовке
15:41 Происшествия
Церемонию открытия и закрытия II Европейских игр будет транслировать Белтелерадиокомпания
15:37 Спорт
КГК выявил факты безхозяйственности при хранении и эксплуатации сельхозтехники
15:37 Общество
Партию нелегальных сигарет на Br84 тыс. обнаружили в брестском гараже
15:31 Происшествия
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
15:30 Технологии
Определились все участники турнира МЭТА'18 по Dota 2
15:27 Технологии
Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началась в Минске
15:24 Политика
ФОТО: Белорусские силачи протянули МАЗ на открытии выставки "Отдых-2018"
15:22 Заголовки новостей
Первый в стране региональный инфоцентр по вопросам обращения с отходами откроют в Копысе
15:19 Регионы
В Минске пройдет семинар по вопросам коммерциализации и продвижения интеллектуального продукта
15:17 Общество
Облисполкомы и Мингорисполком проведут 7 апреля прямые телефонные линии
15:09 Общество
В Ивьевском районе пенсионер до смерти избил металлической тростью супругу
15:06 Происшествия
Строительство мусоросжигающего завода для отходов Минска потребует 300 млн евро
15:04 Регионы
Прокуратурой Гродненской области выявлены нарушения при взыскании расходов на содержание детей
15:04 Регионы
ФОТО: Дмитрий Смоляков - лучший инженер-конструктор Витебской области
14:58 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пасха Пасха
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Облисполкомы и Мингорисполком проведут 7 апреля прямые телефонные линии

Общество 04.04.2018 | 15:09
Прямые телефонные линии власти с населением Новости сюжета Прямые телефонные линии власти с населением
Другие сюжеты

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 7 апреля в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Токарь Николай Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

председатель Минского городского Совета депутатов Панасюк Василий Васильевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

﻿
Теги
обращения граждан, прямая линия
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.414 BYN 2.41 BYN 2.415 BYN
USD
1.9668 BYN 1.964 BYN 1.966 BYN
RUB
3.4033 BYN 3.394 BYN 2.42 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко предупреждает руководителей о неизбежной ответственности за коррупцию
Все видео

Фотоновости

Эксклюзивные пасхальные кексы подготовил к Пасхе могилевский "Домочай"
Все фото

Инфографика

Когда пройдут выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2017/2018 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся IX и XI классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект
Лукашенко поздравил Резника с 80-летием
Лукашенко: в Беларуси хорошо знают и высоко ценят творчество Быстрицкой
Политика
Фото из архива Заседание группы Беларусь-ЕС запланировано на конец апреля
Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началась в Минске
Беларусь и Панама намерены назначить почетных консулов
Экономика
Фото из архива Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси на 2018-2022 годы
МТЗ планирует организовать сборочное производство тракторов "Беларус" в Нигерии
Беларусь намерена презентовать свои инвестиционные возможности в Пакистане
Происшествия
Фото ГКСЭ По делу о ДТП на ул.Кальварийской в Минске следователи направили международное поручение в Россию
В Минске погиб солдат-срочник во время плановых занятий по огневой подготовке
Партию нелегальных сигарет на Br84 тыс. обнаружили в брестском гараже
Регионы
Анатолий Исаченко. Фото из архива Продление сроков строительства для инвесторов возможно только по веским основаниям - Исаченко
Казахстан заинтересован в углублении торгово-экономических отношений с Беларусью - Ертысбаев
Обсерватория минского планетария организует бесплатные наблюдения за небесными телами
Спорт
Волейболистки "Минчанки" уступили турецкому "Экзачибаши" в первом матче финала Кубка ЕКВ
Церемонию открытия и закрытия II Европейских игр будет транслировать Белтелерадиокомпания
Экс-игрок лондонского "Арсенала" Александр Глеб будет болеть за ЦСКА в 1/4 финала ЛЕ
Технологии
Минсвязи проводит конкурс на создание национального портала открытых данных госорганов
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Определились все участники турнира МЭТА'18 по Dota 2
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в марте
Проспект Независимости может стать основой совместной номинации для включения в Список наследия ЮНЕСКО
Вернисаж в НББ откроет 5 апреля проект выставок, посвященных Году малой родины
В мире
На месте происшествия. Фото ТАСС При пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В Москве горит торговый центр "Персей для детей"
Украина начала оформление электронных виз для иностранцев
Калейдоскоп
Первая серия "Возвращения в Простоквашино" появилась в сети и бьет рекорды просмотров
Астрономы открыли наиболее удаленную от Земли звезду
Канадские ученые выяснили, что макароны можно есть во время диеты
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Горький и Богданович были друзьями
А музыка звучит как волшебный сон
Хлеб на столе. И в поле
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия