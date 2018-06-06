Облисполкомы и Мингорисполком проведут 9 июня прямые телефонные линии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся в облисполкомах и Мингорисполкоме 9 июня, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович - (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

первый заместитель Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-