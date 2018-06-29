Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Республиканская доска Почета открылась сегодня в Минске в канун Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

На площади Государственного флага по этому поводу состоялся торжественный митинг, на котором чествовали победителей республиканского соревнования по итогам работы за 2017 год, достигших наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов.

Как отметил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, за счет слаженной работы регионов и организаций по итогам 2017 года в Беларуси обеспечен экономический рост, макроэкономическая стабильность и сбалансированность. "Стабилизировались финансовые и валютные рынки. Нам удалось восстановить тренд к росту инвестиций. Достигнут значительный рост промышленности. Слаженная работа агропромышленного комплекса обеспечила продовольственную безопасность страны. Важно, что рост экономики обеспечен на качественно новой основе, в условиях рекордно низкой инфляции. Рост заработной платы обеспечен ростом производительности труда. Положительные результаты работы экономики достигнуты благодаря не только нашим победителям, но и всем трудовым коллективам Беларуси в каждом из регионов", - сказал он.

На Республиканскую доску Почета занесены лучшие организации и регионы страны, достигшие высоких показателей в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов. "Номинанты представляют практически все экономические виды деятельности. Кроме организаций реального сектора экономики на Республиканскую доску Почета заносятся лучшие коллективы социальной сферы и сферы услуг", - добавил Василий Матюшевский.

В церемонии открытия обновленной Республиканской доски Почета приняли участие заместитель министра экономики Александр Червяков, руководители и представители трудовых коллективов, местных исполнительных и распорядительных органов, ставших победителями соревнования.

По итогам работы за 2017 год на Республиканскую доску Почета занесены 64 победителя соревнования, в том числе 44 - в сфере социально-экономического развития и 20 - по экономии ресурсов. В частности, за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития лучшими признаны: среди областей и Минска - Минская область и Минск; среди районов - Островецкий район Гродненской области и Глубокский район Витебской области; среди городов и районов в городах - Гродно и Жодино. По экономии ресурсов названы 20 победителей, в том числе лучшими среди областей стала Минская область; среди районов - Червенский район Минской области и Наровлянский район Гомельской области; среди городов и районов в городах - Фрунзенский район Минска.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.-0-