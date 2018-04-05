Обновленный закон о СМИ призван создать равноправную конкурентную среду для всех журналистов - Карлюкевич

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный закон о СМИ призван создать равноправную конкурентную среду для всех журналистов. Об этом заявил министр информации Беларуси |Александр Карлюкевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Новый закон призван уравнять всех. Создать одинаковую, равноправную конкурентную среду как для сетевых, так и для всех прочих журналистов", - сказал он.

По словам руководителя ведомства, в новом законе впервые будет четко оговорен правовой статус владельца интернет-ресурса. "Он получит законодательно закрепленное право свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым способом, не противоречащим закону; право излагать на интернет-ресурсе свои личные суждения и оценки с указанием своего имени или псевдонима", - рассказал Александр Карлюкевич.

При этом владельцев интернет-ресурсов обяжут не допускать размещения информации, распространение которой запрещено или ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения. "Им предпишут не размещать недостоверную информацию, которая может причинить вред государственным или общественным интересам; не распространять сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц", - сказал министр. Но эти обязанности и раньше были прописаны в законе, и это естественные правила журналистской этики, знакомые любому сотруднику СМИ, подчеркнул Александр Карлюкевич.

Предлагаемый закон позволит говорить о профессиональных выгодах, он должен устранить извечное противоречие между сотрудниками традиционных и сетевых изданий. "Первые жалуются, что корреспонденты интернет-ресурсов иногда действуют без оглядки на те законные требования, которым вынуждены подчиняться их коллеги. Скажем, нередко позволяют себе оказывать давление на суд или следствие, весьма вольно интерпретируют информацию, полученную из анонимных источников. Не боятся допускать ошибки, немыслимые в печатной прессе: ведь на сайте легко исправить любую неточность, которую, напротив, топором не вырубишь из газеты. Работники сетевых порталов, в свою очередь, говорят о проблемах с аккредитацией при государственных органах, о трудностях получения информации в сравнении с привычной прессой", - сказал министр.-0-