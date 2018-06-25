Обозреватель БЕЛТА Жанна Котлярова награждена дипломом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО

25 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обозреватель БЕЛТА Жанна Котлярова награждена дипломом Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО за вклад в популяризацию историко-культурного наследия страны в средствах массовой информации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Награду вручил министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей во время открытия во внешнеполитическом ведомстве выставки "Наследие Беларуси".
В мероприятии принял участие министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, представители дипломатического корпуса, международных организаций, члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
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