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Образ жизни – здоровый, или Что нужно знать о детском ожирении

Общество 08.09.2018 | 10:56
Фото из архива
Фото из архива

В последние годы проблема избыточного веса становится все более острой в связи с ростом ожирения среди разных возрастных групп.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 20–40% населения развитых стран страдают этим заболеванием. Частота патологии увеличивается и среди детей. Избыточная масса тела и ожирение во всем мире становятся все более серьезной проблемой, так как снижается качество жизни подрастающего поколения.

Каким должен быть рацион ребенка, почему следует исключить газировку и отменить перекусы между приемами пищи. О детском ожирении и его последствиях газете 7 Дней рассказала заведующая отделением гигиены детей и подростков ГУ «Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района Минска Мария Лях.

Стремительное распространение ожирения у детей в первую очередь связано с образом жизни, с так называемыми внешними факторами: снижение физической активности, избыточное потребление пищи высокой энергетической ценности, неправильный режим питания, психоэмоциональные стрессы. Кроме этого, определяющим фактором в развитии ожирения признана наследственная предрасположенность.

Ожирение в детском возрасте может стать причиной возникновения в более старшем возрасте таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые болезни, нарушения репродуктивной функции, онкологические заболевания. Кроме того, полные дети почти всегда страдают от депрессий, психологических проблем, возникающих в детском саду, школе и т.д. Профилактика играет основополагающую роль, так как позволяет предотвратить ожирение и его последствия у взрослых.

Первым шагом на пути к здоровью и красоте должно стать понимание родителями важности рационального питания, воспитание правильных пищевых пристрастий у детей, организация режима дня ребенка.

Другим важным моментом профилактики ожирения у детей служит привитие интереса к физической культуре.

Едим правильно

Суточный рацион ребенка следует распределять таким образом, чтобы основная его часть приходилась на первую половину дня, на часы наибольшей двигательной активности. Соблюдение режима питания 4–5 раз в сутки с перерывами между приемами пищи 3–4 часа и распределением калорийности, на первый завтрак – 25%, второй завтрак – 15%, обед – 35%, полдник – 10%, ужин – 15%. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2–4 часа до отхода ко сну.

Завтрак – самый важный прием пищи для ребенка. Он повышает умственную работоспособность, стимулирует работу кишечника, препятствует развитию ожирения и связанных с ним болезней. Крупы – главная составляющая здорового завтрака, они богаты белком, в них множество витаминов, особенно группы В, минеральных веществ. К достоинству круп можно отнести и содержание клетчатки, которая необходима для правильного пищеварения.

Обед должен содержать много белков, которые необходимы для роста и развития ребенка. Включайте в рацион питания белок преимущественно за счет пищи, бедной жирами животного происхождения. Рекомендуются тощие сорта мяса (телятина, говядина, домашняя птица), рыба, творог, яйца, нежирные сорта сыра. Старайтесь насыщать рацион продуктами, содержащими витамины и минеральные соли: овощами и фруктами в сыром и вареном виде. Включайте в рацион углеводы преимущественно в виде черного хлеба, хрустящих хлебцов.

На десерт отличным вариантом будут спелые не слишком сладкие фрукты. Если ваш ребенок обедает в школе, поинтересуйтесь ежедневным меню и при необходимости скорректируйте домашний рацион.

На ужин следует запланировать легкие, малокалорийные блюда. Можно съесть нежирный творог со сметаной, молочную кашу, тушеные овощи. Если перед сном захочет есть, дайте ему стакан легкого йогурта без сахара или кефира.

Ограничьте вплоть до исключения подслащенные газированные напитки. Сладкая газировка – известный провокатор появления избыточного веса у взрослых и детей. В ней слишком много сахара и консервантов. Газированная вода с сахаром не должна быть привычным напитком для вашего ребенка. В одном стакане газировки содержится около четырех чайных ложек сахарозы! Такие напитки не утоляют жажду, а, наоборот, вызывают ее, заставляя пить сладкую воду снова и снова. Для удовлетворения потребности организма в жидкости лучше всего использовать обычную воду, а также натуральные соки, разбавленные водой.

Постарайтесь отменить перекусы между основными приемами пищи.

Никогда не заставляйте ребенка есть, если он этого не хочет! Перекармливание приведет к постепенному увеличению объема желудка. Ребенок очень легко привыкнет к избыточному объему пищи, а впоследствии это может вызвать хроническое переедание и ожирение.

Физкульт-ура!

Предположим, что теперь ваше чадо питается правильно. Но этого не достаточно, ведь поступающую с пищей энергию необходимо еще правильно расходовать.

Приучите ребенка к ежедневной физической нагрузке. Подбор физической нагрузки родители должны произвести совместно с ребенком, учитывая его желания. Помните, ежедневная двигательная физическая нагрузка должна составлять не менее 1 часа. Старайтесь выполнять основные формы оздоровительной работы, предусмотренные общеобразовательной программой: уроки физкультуры несколько раз в неделю; физкультпаузы на уроках, подвижные игры на переменах. Занимайтесь утренней гимнастикой дома, совершайте ежедневные прогулки с подвижными играми после уроков, физкультпаузы дома во время приготовления домашних заданий.

Следуйте этим простым правилам, и вам удастся воспитать в детях правильное отношение к здоровому образу жизни и сформировать полезные привычки, которые помогут уберечь ребенка от появления лишних килограммов.-0-

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дети, здоровье, ожирение
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