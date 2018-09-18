Образовательная выставка "Один пояс-один путь" провинции Хубэй" пройдет 24 сентября в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная образовательная выставка "Один пояс - один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет в Минске 24 сентября, сообщили БЕЛТА в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник".

"Проект разместится на базе гостиницы "Президент-Отель" и соберет 16 китайских университетов провинции Хубэй, которые презентуют свои учебные программы для студентов, выпускников и молодых ученых. Можно будет узнать об особенностях поступления и возможностях обучения в учебных заведениях Поднебесной, а также получить подробную информацию об университетах, входящих в ведущие мировые и китайские рейтинги. Кроме того, на выставке можно будет пообщаться с представители различных колледжей, лицеев и образовательных центров провинции Хубэй", - рассказали в технопарке.

Выставка - уникальный образовательный проект, эффективная дискуссионная и обучающая площадка как для профессионального научно-педагогического сообщества, представителей образовательных, административных и бизнес-структур, так и для подрастающего поколения - школьников, студентов, молодых специалистов.-0-