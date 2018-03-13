Образовательный центр Международной федерации диабета откроется в БелМАПО

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный центр Международной федерации диабета (IDF) откроется в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Академии.

Образовательная деятельность Белорусской медицинской академии последипломного образования в области диабетологии получила признание международного эндокринологического сообщества. В скором времени академия войдет в систему образовательных центров Международной федерации диабета в качестве сертифицированного центра. Это будет способствовать более интенсивному развитию гуманитарного сотрудничества академии и федерации, внедрению новых образовательных и управленческих технологий IDF в области диабетологии в деятельности кафедр БелМАПО.

По словам доцента кафедры эндокринологии БелМАПО, кандидата медицинских наук Максима Лущика, работа образовательного центра IDF будет направлена на повышение качества знаний в области диабетологии среди врачей, обучение их эффективным способам передачи информации пациентам, расширение образовательной активности медсестер. Кроме того, планируется расширить деятельность "медицинских образователей" - за рубежом такая практика распространена довольно широко. Это люди, у которых нет диплома врача, но они обладают профессиональными компетенциями в области диабетологии, позволяющими проводить базовую подготовку пациентов с сахарным диабетом.

Кроме того, БелМАПО планирует получить сертификат "Центра превосходства". Такие центры, как правило, имеют научно-практическую направленность и занимаются научными исследованиями, поиском прорывных направлений в методах лечения и профилактике заболеваний. Их результаты признаются по всему миру.

Международная федерация диабета (International Diabetes Federation) - мировой лидер в решении проблем диабета и контроле за его пандемией. IDF объединяет усилия всех развитых стран, активно поддерживает образование специалистов и пациентов в области диабетологии. Недавно с визитом в Минске находился президент Международной федерации диабета профессор Нам Хан Чо.-0-