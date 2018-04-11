11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный центр по ИКТ появится в Белорусской государственной академии связи. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий, которое подписали Министерство связи и информатизации, Белорусская государственная академия связи и Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минсвязи.

Стороны намерены сотрудничать в вопросах обеспечения экономики и социальной сферы высококвалифицированными IT-специалистами с необходимыми профессиональными компетенциями.

Для этого документом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Ресурсного образовательного центра по информационно-коммуникационным технологиям в Белорусской государственной академии связи, а также Центра компетенции по информационным технологиям.

Роль центра компетенций будет заключаться в интеграции современных знаний, передового опыта и квалификаций специалистов при реализации инновационных проектов и других мероприятий в сфере информатизации, высокопрофессиональных консультационных услуг в IТ-сфере. Кроме того, он нужен для анализа запросов организаций­заказчиков по количеству и уровню компетенций требуемых IТ-специалистов, а также для выработки и предоставления в ресурсный центр обобщенных требований к необходимым компетенциям IT-специалистов.

Подписи под документом поставили министр связи и информатизации Сергей Попков, ректор Белорусской государственной академии связи Андрей Зеневич и генеральный директор ассоциации "Инфопарк" Владимир Басько.-0-