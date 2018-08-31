31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общереспубликанский молодежный проект "#ЗаДело!" стартует в Беларуси 6 сентября в день рождения Белорусского республиканского союза молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

По ее словам, БРСМ этим проектом призывает молодых людей внести свой вклад в наведение порядка на территории своей малой родины. Причем каждый может самостоятельно выбирать места для благоустройства и определять виды работ. "Это не одноразовая акция, а долговременный проект. Во всех регионах страны с активным участием молодежи будут благоустраиваться детские площадки, придворовые территории, места отдыха, парки и скверы, остановки, территории школ, предприятий и т.д. В интернете будет организован челлендж-марафон, где каждый может предоставить отчет о проделанной работе, выложив фотографию с хештегом #ЗаДело и тем самым передать эстафету своим друзьям и знакомым", - рассказала Юлия Зинкевич.

В Минске акция начнется благоустройством территории острова Комсомольцев в парке Победы. "Наш трудовой десант приступит к работе 6 сентября, в итоге на острове будут оборудованы волейбольные и футбольные площадки. В дальнейшем мы планируем здесь установить сцену, где будут проходить встречи с интересными людьми, концерты, КВН, и дизайнерскую скамейку, которая будет олицетворять молодежное пространство с ярко выраженной национальной тематикой. Молодежные зоны, где творческие люди смогут в свободном формате демонстрировать своими таланты в народных ремеслах, поэзии и музыке, спорте, современных визуальных технологиях, появятся во всех регионах", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

По мнению Юлии Зинкевич, такие открытые креативные пространства должны стать центром притяжения для молодежи. "Сюда сможет прийти абсолютно каждый, чтобы, например, спеть песни под гитару, провести соревнования по мини-футболу и просто отдохнуть", - добавила она. -0-