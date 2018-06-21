Общественно-консультативный совет по туризму создан при Минспорта

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественно-консультативный совет по туризму создан при Министерстве спорта и туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Совет призван содействовать развитию туризма в Беларуси. Среди его задач - выработка концептуальных направлений развития туризма, обсуждение проблемных вопросов, оказание консультативной помощи госорганам и турбизнеса. Совет также будет рассматривать и обсуждать проекты нормативных правовых актов, разработанных Министерством спорта и туризма.

В состав совета включены представители Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, других министерств и ведомств, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций в сфере туризма, субъектов туриндустрии, субъектов агроэкотуризма, научной деятельности и других организаций. Председателем совета стал замминистра спорта и туризма Михаил Портной.

В совете будут работать несколько групп - по координации работы с гостиницами и развитию делового туризма, по развитию экскурсионной деятельности, по координации работы с санаториями, по нормативному правовому регулированию, а также по кадровому, научному и учебно-методическому обеспечению. Отдельные группы будут по развитию агроэко- и гастрономического туризма, караванинга.-0-