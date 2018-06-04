Общественное обсуждение изменений в проект закона о рекламе продлено по 8 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок общественного обсуждения проекта закона "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О рекламе" продлен до 8 июня включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Замечания и предложения по законопроекту можно направлять на электронный адрес o.kravcova@mart.gov.by.

Текст законопроекта, а также обоснование к нему размещены на сайте МАРТ в разделе "Законодательство / Общественное обсуждение проектов".-0-