Общественность Беларуси активно вовлечена в принятие экологических решений - важного аспекта ЦУР

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественность Беларуси особенно активно вовлечена в принятие экологических решений, которые занимают важное место в стратегии достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил сегодня журналистам председатель ОО "Зеленая экономика" Андрей Пинигин на первой встрече партнерской группы при Совете по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вовлечение общественности в вопросы, связанные с экологией, - одно из приоритетных направлений в нашей стране. При Минприроды создан общественно-консультативный совет, который объединяет представителей крупнейших общественных объединений, занимающихся экологической тематикой. Это и платформа для обсуждения Целей устойчивого развития, но на национальном уровне. То есть идет выработка совместных решений", - отметил Андрей Пинигин.

Он подчеркнул важность для общественности того факта, что теперь любые решения в сфере экологии, принимаемые правительством, выносятся на общественное обсуждение. "Принят также национальный план действий по зеленой экономике до 2020 года. Большинство из включенных в него мероприятий соответствуют Целям устойчивого развития", - добавил Андрей Пинигин.

В первой встрече партнерской группы участвуют общественные объединения и организации, в том числе Республиканская конфедерация предпринимательства, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, Международный фонд развития сельских территорий, Центр экологических решений, ОО "Зеленая экономика", ОО "Образование для устойчивого развития" и многие другие.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.-0-