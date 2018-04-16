Общественные эксперты "Белой Руси": соцпартнерство обязательно в профилактике насилия в семье

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники общественной экспертизы РОО "Белая Русь" считают социальное партнерство обязательным условием для профилактики насилия в семье, сообщили БЕЛТА в общественном объединении.

"Белая Русь" подключилась к общественной экспертизе концепции закона о предупреждении насилия в семье. В частности, межведомственную дискуссионную площадку провела Партизанская районная (Минска) организация. Заместитель ее председателя Валентина Довгалева рассказала, что во время обсуждения все участники отметили, что высокий уровень социального партнерства является сегодня обязательным условием в профилактике насилия в семье. Они также высказались за увеличение числа социальной рекламы, которая поможет дополнительно привлечь внимание общества к этой проблеме.

Все замечания и предложения, которые озвучивались участниками дискуссионной площадки, будут проанализированы и представлены в республиканский Совет РОО "Белая Русь", добавила Валентина Довгалева.

Дискуссионная площадка объединила представителей сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, парламентариев. Член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Ольга Мычко обратила внимание, что сегодня в Беларуси работает ряд нормативных правовых актов, направленных на профилактику насилия в семье. Ожидается, что закон, концепция которого сейчас обсуждается, будет носить обобщающий характер и станет важным фактором сдерживания многих негативных социальных явлениях.

Как сообщалось, организационные структуры "Белой Руси" подключились к обсуждению концепции закона о предупреждении насилия в семье и провели ряд тематических мероприятий: круглых столов, приемов граждан. В апреле Совет Министров приступает к разработке концепции закона "О предупреждении насилия в семье". На согласование Президенту документ должен быть внесен в октябре.-0-