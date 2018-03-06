Общественные объединения Беларуси обсудили с депутатами поправки в закон о массовых мероприятиях

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители общественных объединений обсудили с депутатами поправки в законопроект "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Беларуси по вопросам проведения массовых мероприятий". Встреча состоялась сегодня в Палате представителей по инициативе парламентариев, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель рабочей группы по доработке законопроекта, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валерий Савко отметил, что на встречу пригласили всех заинтересованных, чтобы выслушать предложения. "Наша цель - доработать законопроект и сделать его оптимальным", - сказал он.

В октябре прошлого года законопроект был принят Палатой представителей в первом чтении, сейчас готовится ко второму. Нормы документа, напомнил Валерий Савко, направлены на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в сфере организации и проведения массовых мероприятий. Предлагается, в частности, ввести уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в постоянных местах, определенных для этого местными властями. Планируется предусмотреть ряд мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности. Речь идет о дополнительных требованиях к организаторам массового мероприятия, повышении уровня ответственности политических партий, общественных объединений. Законопроект устанавливает четкий перечень предметов, которые запрещено проносить на массовое мероприятие.

Кроме того, проект закона содержит нормы, направленные на урегулирование процедуры отзыва заявления о проведении массового мероприятия. Еще одно из важных новшеств относится к работе на массовых мероприятиях журналистов. После вступления поправок в силу они обязаны будут иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение.

Участники встречи внесли свои предложения, касавшиеся, например, уточнения понятийного аппарата, взимания платы за оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории после массового мероприятия.-0-