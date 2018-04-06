6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный совет при МВД не оставит без внимания необъективную оценку работы правоохранителей на некоторых информресурсах. Такая информация об итогах заседания совета размещена на сайте газеты "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

Многосторонняя деятельность совета включает и повышение имиджа сотрудников милиции, и реакцию на какие-то недостатки, посильную общественную помощь для улучшения работы. Совет не оставит без внимания то обстоятельство, когда на некоторых информресурсах появляется необъективная, огульная оценка работы правоохранительных органов. Члены совета допускают, что порой действительно где-то обиженным гражданам приходится сталкиваться с грубостью, нарушением правил службы, профессиональным неумением объясниться с населением. Но реакция на эти факты бывает неадекватной: не разобравшись по существу, выхватывается поверхностное объяснение события, а далее - односторонняя интерпретация. Это не дает читателям, посетителям сайтов возможности объективно оценить происходящее. Разумная критика со стороны СМИ советом приветствуется, но огульное охаивание со стороны некоторых блогеров и журналистов недопустимо.

Граждане активно обращаются в адрес совета. Кто-то сетует на неверное, с их точки зрения, разбирательство по преступлению, у кого-то претензии к участковым, работникам ГАИ. По инициативе совета подключаются центральные службы, все сведения проверяются. Затем обратившиеся получают ответ о результатах. Есть и такое явление, как своеобразные группы ортодоксальных верующих: они протестуют против идентификационных карточек, паспортов нового образца. Совет пытается разобраться и в этом довольно деликатном вопросе, люди тоже получат ответ по существу.

Общественный орган при МВД все время старается быть в центре информационных потоков, проблем, которые интересуют граждан. Сейчас участников совета особенно занимают вопросы домашнего насилия, по этой тематике готовится большая конференция. Среди обсуждаемых тем также безопасность в школах, на производстве, в местах массового пребывания людей, профилактика преступности (прежде всего подростковой), рассмотрение перспективных направлений развития пенитенциарной системы. Это серьезные и масштабные вопросы, решение которых - дело не одного дня. А потому в планах совета немало значимых мероприятий. Ближайшее - выездное заседание в одном из управлений Минска либо райотделов Минской области, где будет изучена практика деятельности подразделений, оказана посильная помощь. Представители совета планируют посетить места заключения, проанализировать, как пенитенциарными учреждениями выполняются основные задачи: обеспечены ли осужденные работой, достаточно ли медобслуживание, как строится исправительный процесс.-0-