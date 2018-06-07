7 июня, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Общественный совет при МВД уделит особое внимание работе исправительных учреждений. Об этом было заявлено во время посещения членами совета жодинской тюрьмы, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередное заседание общественного совета при МВД прошло сегодня в жодинской тюрьме ("Тюрьма №8" УДИН МВД по Минску и Минской области). Обсуждалось состояние положения дел и перспективы развития уголовно-исполнительной системы МВД Беларуси. Программа предусматривала знакомство с работой учреждения, обмен мнениями по совершенствованию работы пенитенциарной системы.

Начальник Департамента исполнения наказаний МВД Олег Маткин отметил, что одним из принципов функционирования уголовно-исполнительной системы должен быть принцип открытости, но в определенной степени, насколько позволяет специфика. "Мы видим, что в обществе иногда не совсем объективно преподносится деятельность этой системы. Я думаю, что работа общественного совета в учреждении позволит донести еще раз до общества реальную картину, определенные проблемы, которые существуют, - сказал он.

Председатель совета Павел Якубович сообщил, что в планах общественного органа при МВД дальнейшие выездные заседания по различным аспектам деятельности органов и подразделений ведомства. "Кроме того, министр поставил задачу, чтобы члены совета участвовали в неких ситуациях, которые связаны с большими и резонансными делами, представляющими общественный интерес. Такие вещи попадают на страницы газет, активно муссируются в интернете, на телевидении. Далеко не всегда и журналистами, комментаторами различного рода даются объективные оценки. Поэтому общественному совету поручено, чтобы он этому обстоятельству уделял как можно больше внимания и сам в известной степени формировал повестку дня, - рассказал Павел Якубович. - Критику следует воспринимать, но комментировать следует объективно, выслушивая обе стороны и не нагнетая общественной напряженности. Причем при учете всех обстоятельств, которые привели к резонансному делу, обязательно должен присутствовать в качестве эксперта один из членов совета. Это очень многообещающая и интересная форма работы. Сейчас же мы сосредоточены на работе, обращенной непосредственно к населению".

Общественный совет при Министерстве внутренних дел Беларуси создан в марте 2013 года. Он является консультационным органом, который привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел, а также призван выстраивать конструктивный диалог между правоохранителями и общественностью. В его состав входят выдающиеся представители отечественной науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений.

Члены совета активно участвуют в республиканских акциях МВД, помогают популяризировать деятельность органов внутренних дел, проводят приемы граждан. Большое внимание уделяется выработке мер по либерализации законодательства, ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы лиц, противодействию пьянству, наркомании и бытовому насилию.-0-

Фото Оксаны Манчук.