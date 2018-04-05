Обсуждение изменений в закон о СМИ пройдет в первичных организациях БСЖ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение изменений в закон о СМИ пройдет в первичных организациях Белорусского союза журналистов, после все предложения будут обобщены и направлены законодателям, сообщил журналистам заместитель председателя БСЖ Сергей Сверкунов, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема необходимости изменений в законе о СМИ обсуждалась в журналистском сообществе уже давно, отметил Сергей Сверкунов. Так, представители региональной прессы, руководители районных изданий не раз поднимали вопрос о том, что все, кто занимаются в интернете распространением информации и считают себя журналистами, должны находиться в едином правовом поле. Предлагаемые изменения исключат такие ситуации, когда блогер размещает рекламу, но не платит налоги, распространяет фейковые сообщения.

Как отметил председатель комитета по премиям и профессиональной этике журналиста, директор дирекции интернет-вещания СТВ Дмитрий Партон, с точки зрения этики предлагаемые изменения как таковой журналистики особенно не касаются. "Нужно понять, что технологии давно обогнали закон. На сегодня законодательство у нас сильно отстало от развития медиасферы, которая начала свое бурное развитие в соцсетях", - сказал он.

"Поправки урегулируют правовую сферу работы журналистов, и если ты журналист и требуешь, чтобы тебя регистрировали, пропускали на мероприятия, то ты должен принять правила игры", - считает Дмитрий Партон. Принципиально новый подход правового урегулирования журналистской и медийной деятельности, особенно в интернете, давно назрел, во все странах это признают, и речь не идет о попрании прав журналистов, считает он.

Как добавил в свою очередь секретарь БСЖ политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев, тема исчезновения анонимности в комментариях, которая активно обсуждается в связи с предлагаемыми изменениями, надумана. "Никакой анонимности в интернете быть не может, все, кто заходят в сеть, не анонимны. Нужно быть очень продвинутым в современных технологиях человеком, чтобы сохранять долю анонимности. Причем, если возникнет потребность у крупного сетевого ресурса вскрыть местонахождение человека, это будет сделано достаточно оперативно", - сказал он.-0-