Обучение аграриев становится все более практико-ориентированным - Минсельхозпрод

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение аграриев в Беларуси становится все более практико-ориентированным, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Владимир Самсонович.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия большое внимание уделяет повышению качества практико-ориентированной подготовки специалистов путем обновления содержания образования и научно-методического обеспечения профессиональной подготовки. В учебных планах и программах выдержаны все требования организаций-заказчиков кадров к подготовке специалистов. Для обеспечения практико-ориентированной подготовки разработаны, согласованы и утверждены новые образовательные стандарты, учебные планы и программы, которые внедрены в учебный процесс в аграрных вузах. В них предусмотрено увеличение учебного времени на практические и лабораторно-практические занятия, учебные и производственные практики. В результате этого практическая составляющая подготовки специалистов в среднем увеличилась с 40% до 70%", - сказал Владимир Самсонович.

На 1-м курсе предусматривается прохождение учебных практик в близлежащих сельскохозяйственных организациях. Студенты старших курсов проходят производственные практики (технологическую, клиническую и другие виды в зависимости от специальности) в экономически устойчивых базовых хозяйствах, а преддипломную практику - по месту будущей работы. На базе передовых сельхозорганизаций действует 155 филиалов кафедр учреждений высшего образования, где обеспечивается проведение практических занятий и учебных практик.

В этом году на работу в организации аграрной отрасли будет направлено более 2 тыс. специалистов с высшим и около 3,3 тыс. - со средним специальным образованием. "Все выпускники аграрных учреждений, обучающиеся за счет бюджетных средств, направляются на работу путем распределения, им обеспечивается предоставление первого рабочего места. Также по желанию выпускников, обучающихся на платной основе, им предоставляется возможность направления на работу в сельскохозяйственные организации", - пояснил начальник главного управления.

Контрольные цифры приема в аграрные вузы в 2018 году остаются в целом на уровне 2017-го. "При этом на 43 места увеличен прием на востребованные отраслью сельскохозяйственные специальности (зоотехния, ветеринарная медицина, агрономия и другие) за счет сокращения приема на специальности экономического и других профилей", - отметил Владимир Самсонович.-0-