Обучение в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси пройдут 120 специалистов из Иордании

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси пройдут 120 специалистов Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Решение принято сегодня на встрече начальника университета Ивана Полеводы и директора отдела безопасности персонала Генеральной дирекции гражданской защиты Иордании Альрафаия Хусейна Абдаллы Салема. Обучение специалистов начнется в апреле и будет проведено по образовательной программе повышения квалификации "Управление спасательными и противопожарными операциями в чрезвычайных ситуациях".

Во время визита гости из Иордании познакомились с историей университета, учебными аудиториями и информационно-библиотечным центром, а также с материально-учебной базой и организацией учебного процесса, условиями жизни и быта курсантов. Гостям вуза продемонстрировали тренировочный огневой полигон контейнерного типа, пожарную аварийно-спасательную технику учебной пожарной части и возможности спортивной базы университета.

Сотрудничество МЧС и Генеральной дирекции гражданской защиты Иордании в области подготовки кадров началось в 2010 году. Тогда обучение в Беларуси прошли 2 специалиста, а начиная с 2015 года - 218 человек.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС