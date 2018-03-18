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Очередь грузовиков на въезд в Литву растет

Общество 18.03.2018 | 16:30
Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. грузовиков ожидает въезда в Литву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 16.00 18 марта, на границе Беларуси и Литвы в "Каменном логе" стоят более 480 грузовых автомобилей, в "Привалке" - свыше 180, в "Бенякони" - более 170, в "Котловке" - свыше 150.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в "Григоровщине"- более 190, в "Урбанах" - свыше 170.

На белорусско-польской границе в "Козловичах" стоят более 120 грузовиков, в "Брузгах" - свыше 70, в "Берестовице" - более 40.-0-

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Теги
Госпогранкомитет, ГПК, граница, транспорт
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