Очередь из фур на въезд в Литву сохраняется из-за восстановления информсистем

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск транспорта через белорусско-литовскую границу затруднен из-за ремонтных работ по восстановлению программных продуктов литовской таможенной службы, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, полученной от таможенной службы Литвы, ремонтные работы продлеваются до 11.00 6 мая. В связи с переходом литовской таможенной службой на оформление в ручном режиме движение грузового транспорта на въезд в Литву будет затруднено.

Ранее сообщалось, что 4 мая в работе информационных систем произошли сбои. Восстановление программных продуктов потребовало времени, в связи с чем прием грузовых транспортных средств сопредельной стороной осуществляется неритмично.

В целом, более 200 груженых транспортных средств, уже прошедших контроль на белорусской стороне, ожидают въезда в Литву в пунктах пропуска, перед которыми. находятся еще около 400 автомобилей.

Перевозчиков просят учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.-0-