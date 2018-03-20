Очередь из грузовиков на белорусско-литовской границе сохраняется

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезд в Литву на белорусско-литовской границе стоят более 860 грузовых автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Государственного пограничного комитета.

Самая напряженная ситуация в "Каменном логе" - там стоят более 350 фур. В пунктах пропуска "Бенякони", "Привалка" и "Котловка" - свыше 200, 190 и 120 грузовиков соответственно.

На белорусско-латвийской границе въезда в Латвию в "Григоровщине" ожидают 130 грузовых автомобилей, в "Урбанах" - 120.

Очередей на границе с Польшей и Украиной нет.-0-