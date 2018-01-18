18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одаренные дети из Сирии заинтересованы в обучении в вузах Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Национального центра для одаренных детей Сирии Искандер Муниф во время посещения детьми Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень рады визиту в Беларусь, который может открыть новые возможности для наших одаренных детей. Они сейчас школьники и планируют свое будущее, чтобы продолжить обучение за границей. В центре было шесть поколений выпускников, некоторые из них поступили, к примеру, в Казанский университет в России, - рассказал Искандер Муниф. - Вчера мы посетили БГУ. Дети выслушали презентацию о факультетах, дисциплинах этого университета. В прошлом году в центре начали обучать их русскому языку по ускоренной программе, чтобы получить возможность здесь обучаться. Думаю, через несколько месяцев будет проведен еще один визит, во время которого могут быть подписаны документы об обучении в белорусских вузах".

В Национальном центре для одаренных детей Сирии разработаны специальные программы, которые позволяют им учиться в университетах за границей. Среди дисциплин механика, биомедицина, ИТ-направление, авиация.

Искандер Муниф подчеркнул высокую степень открытости Беларуси для сотрудничества с иностранными гражданами, в том числе сирийскими. "Мы впечатлены тем, какое большое значение государство придает науке и благодарны предоставлению возможности посетить страну", - добавил он.

Группа детей из Сирии с 15 по 29 января отдыхает в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в соответствии с договоренностью, достигнутой в конце августа 2017 года во время встречи Президента Беларуси с министром социальных вопросов и труда Сирии. Сегодня дети ознакомились с последними разработками белорусских ученых, встретились с руководством Национальной академии наук и Бюро Совета молодых ученых, запланировано посещение ряда научных организаций НАН.

В программу отдыха сирийских детей включены оздоровительные, спортивные, культурные и спортивно-массовые мероприятия. Предусмотрены знакомство с достопримечательностями Нарочанского края, посещение Национального художественного музея Беларуси, Национального академического Большого театра оперы и балета, дельфинария "Немо", Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", замкового комплекса "Мир". Во время посещения агротуристического комплекса "Наносы-Новоселье", а также экскурсии "Культурное наследие Беларуси" гости из Сирии познакомятся с культурой, традициями, бытом, играми и обычаями белорусского народа.-0-

Фото Оксаны Манчук