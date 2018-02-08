ОДКБ приступила к созданию миротворческого формирования полицейской направленности - Семериков

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности приступила к созданию миротворческого формирования полицейской направленности. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Семериков отметил, что миротворческим потенциалом ОДКБ заинтересовалась ООН. "Мы в 2017 году по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности постоянной готовности", - отметил он.

Заместитель генсека ОДКБ выразил уверенность, что в 2018 году процесс формирования такого подразделения будет завершен.

Он уточнил, что в состав миротворческого формирования полицейской направленности могут входить как специальные подразделения, так и эксперты, а также оперативные работники.-0--