4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ проведет командно-штабную тренировку по развертыванию сил в Центрально-Азиатском регионе, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"С 5 по 6 сентября на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова проводится стратегическая командно-штабная тренировка с участием военнослужащих Объединенного штаба, представителей секретариата и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.
Стратегическая командно-штабная тренировка, во время которой будут вырабатываться предложения по формированию и развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, является первым мероприятием совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018". "На этом этапе отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или сдерживание военного конфликта в условном государстве - члене ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-
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