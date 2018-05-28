ОДКБ, ШОС и СНГ подписали меморандум о совместном противодействии терроризму

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретариат ОДКБ, Исполком Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористический центр СНГ подписали трехсторонний меморандум о совместном противодействии терроризму, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Меморандум предусматривает информирование на основе взаимности друг друга об актуальных вызовах и угрозах террористического и экстремистского характера, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности, - отметил пресс-секретарь. - Стороны будут совместно совершенствовать сотрудничество и взаимодействие, проводить взаимные консультации по вопросам своей деятельности, участвовать в проведении научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Для реализации меморандума предполагается создание постоянно действующей экспертной группы".

Документ подписали генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев и руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков.-0-