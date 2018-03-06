ОДКБ согласовала мероприятия по выполнению решений минской сессии Совета коллективной безопасности

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ сегодня на заседании в Москве согласовал мероприятия по выполнению решений сессии Совета коллективной безопасности, которая состоялась в Минске в ноябре 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Доработан и согласован проект плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетных направлений деятельности, предложенных Казахстаном на период председательства в Организации, - отметил пресс-секретарь. - В установленном порядке документ будет представлен Секретариатом ОДКБ на утверждение председателя Совета коллективной безопасности Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева".-0-
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