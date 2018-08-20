20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ введет статусы партнеров и наблюдателей при организации. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

В Москве в Секретариате ОДКБ проведены консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ по согласованию пакета документов о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ.

"По итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными и представить на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ с целью принятия решения об их внесении на рассмотрение предстоящих совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - отмечается в сообщении.

Членами ОДКБ являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности, в состав которого входят главы государств - членов ОДКБ.-0-