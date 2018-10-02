Одними запретами алкогольную проблему не решить - Политико

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одними запретами алкогольную проблему не решить. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико, сообщает БЕЛТА.
"Проблема вредных последствий употребления алкогольных напитков комплексная. И поэтому решать ее надо системно и последовательно, без шараханья из стороны в сторону. Только ужесточением наказания и только одними запретами вопрос не решишь, все намного сложнее", - отметила Ольга Политико.
Она добавила, что в Беларуси все больше становится тех, кто ведет здоровый образ жизни и вообще не употребляет алкоголь. По мнению парламентария, именно это и надо пропагандировать.-0-
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