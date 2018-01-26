Официально опубликован декрет о содействии занятости населения

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения, официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет 25 января. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Декрет предусматривает концептуально иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание местными исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве.

В состав комиссий будут включаться депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, а также представители общественных объединений. Возглавлять комиссии, создаваемые на районном уровне, будут, как правило, председатели Советов депутатов. Декрет предоставляет комиссиям широкие полномочия, в том числе по принятию решений об освобождении на определенное время трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации.

Для реализации декрета правительством будет принят ряд постановлений, которыми будут в том числе определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы.

Кроме того, предусматривается принятие правительством мер, направленных на активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни; деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физических лиц.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.-0-