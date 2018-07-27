Оформление грузовиков временно прекращено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление грузовиков временно прекращено в пропускном пункте "Веселовка" на границе с Украиной, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"В связи с нарушением работы программного обеспечения в пункте пропуска "Веселовка" с 16.00 прекращено оформление грузового автотранспорта. Производится оформление только легковых транспортных средств белорусской регистрации", - сказали в Госпогранкомитете.
В ведомстве рекомендуют гражданам и перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать для выезда в Украину ближайший международный пункт пропуска "Новая Гута". О возобновлении оформления в полном объеме будет сообщено дополнительно.-0-
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