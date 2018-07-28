28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление всех видов транспорта возобновлено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Оформление всех видов транспорта в пункте пропуска "Веселовка" возобновлено в полном объеме", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, 27 июля с 16.00 в пункте пропуска было прекращено оформление грузового автотранспорта из-за нарушения работы программного обеспечения. Оформлялись только легковые транспортные средства белорусской регистрации.-0-