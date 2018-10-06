Около 100 белорусских военных примут участие в учении ОДКБ "Взаимодействие-2018"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие примут участие в совместном командно-штабном учении с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2018". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня белорусские военные направились в Кыргызстан, где 8-13 октября на базе учебного центра "Эдельвейс" и пройдет учение. "От белорусской стороны в нем примут участие оперативная группа Минобороны и офицеры, определенные в состав командования КСОР. Также в тренировке поучаствует подразделение от 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных Сил и назначенные от Вооруженных Сил Беларуси в состав КСОР ОДКБ военнослужащие. Всего - около 100 человек", - рассказали в Минобороны.

Также примут участие воинские контингенты от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Накануне учения с командованием КСОР будет проведена командно-штабная тренировка, пройдет слаживание командования, а также будет определен замысел совместной операции.

Командно-штабное учение планируется провести в два этапа. Сначала будет подготовлена совместная операция по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В ходе второго этапа отработают вопросы управления совместными действиями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований в зонах совместных действий.-0-