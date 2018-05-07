Около 1,1 тыс. км береговой линии приведено в порядок во время акции "Чистый водоем"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,1 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков приведено в порядок во время республиканской акции "Чистый водоем", которая прошла в Беларуси с 27 апреля по 4 мая, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусского общества охотников и рыболовов Ольга Дмитриева.

Совместно с работниками БООР порядок на водоемах страны помогали наводить представители различных ведомств и организаций: Совета Республики, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, Следственного комитета, БРСМ и др. Также активное участие в акции приняли рыболовы и просто неравнодушные граждане.

Всего в мероприятиях акции поучаствовали около 6 тыс. человек. Общими усилиями в порядок приведено около 1,1 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков. Собрано и вывезено свыше 700 куб.м мусора.

Организатором акции "Чистый водоем" традиционно выступает РГОО "БООР".-0-