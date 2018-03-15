Около 13,5 тыс. феромонных ловушек установят в лесах для мониторинга численности жука-короеда

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 13,5 тыс. феромонных ловушек установят в лесах Беларуси для мониторинга и контроля численности жука-короеда. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института леса Национальной академии наук Александр Ковалевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Феромонные ловушки планируют установить уже в апреле. Для мониторинга численности вершинного короеда будет использовано более 6,8 тыс. ловушек, шестизубчатого короеда - 6,5 тыс. Феромонные препараты - совместная разработка Института леса и БГУ. "Данный препарат аттрактивного действия имеет в составе запах усыхающей древесины. Насекомые, чувствуя запах, летят на него и попадают в ловушку, откуда выбраться уже не могут", - пояснил Александр Ковалевич. Такие ловушки позволяют мониторить численность жука-короеда и при необходимости вовремя принимать меры по борьбе с вредителями.

В этом году благодаря проведенному комплексу работ ожидается стабилизация численности жука-короеда. Но одним из определяющих факторов, влияющих на ситуацию, остаются погодные условия. "Имеющийся снежный покров будет способствовать тому, что влага накопится в лесах в достаточном количестве. Однако и летние температуры должны быть в пределах климатической нормы. Аномальная жара вызывает стресс у деревьев, увеличивается потребление влаги. Все это приводит в конечном итоге к снижению выработки живицы - основного элемента защиты дерева", - сказал директор Института леса.

Вырубке из-за заражения жуком-короедом подлежат еще около 4 тыс. га леса. По словам Александра Ковалевича, пораженные короедом участки будут вырублены к середине апреля.

Сегодня на базе Института леса проходит выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. Парламентарии совместно с учеными, представителями профильных ведомств обсуждают практику применения Лесного кодекса Беларуси, проблемные вопросы в регулировании лесных отношений для дальнейшей разработки проекта закона "О внесении дополнений и изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь". Участники мероприятия знакомятся также с лабораториями Института леса, запланировано посещение Макеевского лесничества Гомельского лесхоза.-0-