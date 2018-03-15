Около 13,5 тыс. феромонных ловушек установят в лесах для мониторинга численности жука-короеда

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 марта 2018, Чт
0°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4203
USD 1.9581
RUB 3.4354
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси
Президент
Междугородние маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу - Минтранс
Общество
Вопросы подготовки к паводку обсудили на комиссии по ЧС при Совмине
Общество
Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене
Спорт
Белорусский производитель осуществил первую поставку продукции в Канаду
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Более 90 объектов войдут в национальную экологическую сеть Беларуси
15:07 Общество
Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене
15:05 Спорт
Сериал "Ведьмак" от Netflix выйдет уже в 2018 году
14:59 Калейдоскоп
В Украине отменили диспансеризацию и талоны на прием к врачу
14:58 В мире
БГК им. Мешкова в первом матче "Финала четырех" SEHA-лиги сыграет с "Вардаром"
14:57 Спорт
Понтонный мост через Припять в Житковичском районе временно развели для пропуска ледяной шуги
14:49 Общество
Ставки единого налога в Минске предлагается увеличить на 7,4%
14:30 Регионы
Учредитель преднамеренно обанкротил свою фирму в Могилеве
14:30 Происшествия
Весеннее половодье в Брестской области ожидается на уровне среднемноголетних значений
14:29 Регионы
Viva Braslav Open Air 2018 назвал 9 первых участников
14:24 Культура
Главный тренер "Динамо-Минск" провел мастер-класс для юных хоккеистов в Березе
14:22 Спорт
Пассажир автобуса пытался ввезти из Польши пневматическую винтовку без документов
14:21 Происшествия
ФОТО: Рыженков провел прием граждан в Новогрудке
14:19 Заголовки новостей
Постсовет ОДКБ высказался за консолидацию усилий по сохранению памяти о павших в годы войны
14:15 Общество
Минские велосипедисты 24 марта отправятся "К потухшей библиотеке"
14:14 Регионы
В Пинском районе главный специалист украл у сельхозпредприятия корову
14:14 Происшествия
ИНФОГРАФИКА: Динамика вкладов населения
14:09 Заголовки новостей
Прокуратура Брестской области требует повысить контроль за использованием субсидий по самозанятости в регионе
14:08 Происшествия
ФОТО: Доманевский вручил паспорта представителям талантливой молодежи Могилевской области
14:07 Заголовки новостей
Беларусь ждет от молодежи инициативы и смелых предложений - Мясникович
14:06 Общество
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 13,5 тыс. феромонных ловушек установят в лесах для мониторинга численности жука-короеда

Общество 15.03.2018 | 13:32

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 13,5 тыс. феромонных ловушек установят в лесах Беларуси для мониторинга и контроля численности жука-короеда. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института леса Национальной академии наук Александр Ковалевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Феромонные ловушки планируют установить уже в апреле. Для мониторинга численности вершинного короеда будет использовано более 6,8 тыс. ловушек, шестизубчатого короеда - 6,5 тыс. Феромонные препараты - совместная разработка Института леса и БГУ. "Данный препарат аттрактивного действия имеет в составе запах усыхающей древесины. Насекомые, чувствуя запах, летят на него и попадают в ловушку, откуда выбраться уже не могут", - пояснил Александр Ковалевич. Такие ловушки позволяют мониторить численность жука-короеда и при необходимости вовремя принимать меры по борьбе с вредителями.

В этом году благодаря проведенному комплексу работ ожидается стабилизация численности жука-короеда. Но одним из определяющих факторов, влияющих на ситуацию, остаются погодные условия. "Имеющийся снежный покров будет способствовать тому, что влага накопится в лесах в достаточном количестве. Однако и летние температуры должны быть в пределах климатической нормы. Аномальная жара вызывает стресс у деревьев, увеличивается потребление влаги. Все это приводит в конечном итоге к снижению выработки живицы - основного элемента защиты дерева", - сказал директор Института леса.

Вырубке из-за заражения жуком-короедом подлежат еще около 4 тыс. га леса. По словам Александра Ковалевича, пораженные короедом участки будут вырублены к середине апреля.

Сегодня на базе Института леса проходит выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. Парламентарии совместно с учеными, представителями профильных ведомств обсуждают практику применения Лесного кодекса Беларуси, проблемные вопросы в регулировании лесных отношений для дальнейшей разработки проекта закона "О внесении дополнений и изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь". Участники мероприятия знакомятся также с лабораториями Института леса, запланировано посещение Макеевского лесничества Гомельского лесхоза.-0-

﻿
Теги
лесное хозяйство, Национальная академия наук
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4203 BYN 2.417 BYN 2.424 BYN
USD
1.9581 BYN 1.956 BYN 1.96 BYN
RUB
3.4354 BYN 3.428 BYN 3.443 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Все видео

Фотоновости

Рыженков провел прием граждан в Новогрудке
Все фото

Инфографика

Динамика вкладов населения В 2017 году и начале 2018 года в банковской системе республики сохраняется устойчивая тенденция к росту депозитов физических лиц в белорусских рублях и снижению депозитов в иностранной валюте.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает судьям Конституционного суда вести активную преподавательскую работу в вузах
Лукашенко: развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно
Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы
Политика
Мартин Сайдик. Фото из архива ТКГ отмечает значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины
Беларусь и Израиль намерены вести интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере - Скворцов
Беларусь будет вовлечена в стратегическое партнерство в Восточной Европе по борьбе с преступностью и наркотиками
Экономика
Фото из архива Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на текущем уровне - Нацбанк
Белорусский рубль на торгах 15 марта укрепился к трем основным валютам
"Минскхлебпром" запустит производство снековой продукции
Происшествия
Альфа-Банк предупреждает о деятельности лжеброкеров
Учредитель преднамеренно обанкротил свою фирму в Могилеве
Пассажир автобуса пытался ввезти из Польши пневматическую винтовку без документов
Регионы
Фото из архива Ставки единого налога в Минске предлагается увеличить на 7,4%
Весеннее половодье в Брестской области ожидается на уровне среднемноголетних значений
Минские велосипедисты 24 марта отправятся "К потухшей библиотеке"
Спорт
Дарья Домрачева. Фото IBU Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене
БГК им. Мешкова в первом матче "Финала четырех" SEHA-лиги сыграет с "Вардаром"
Главный тренер "Динамо-Минск" провел мастер-класс для юных хоккеистов в Березе
Технологии
Курс биткоина упал ниже $8 тыс.
Представлен миниатюрный компьютер за 35 долларов
Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы - Алейников
Культура
Viva Braslav Open Air 2018 назвал 9 первых участников
"Маленький принц" возвращается на сцену Брестского театра драмы
Столбцы принимают I Международный форум духового искусства "Фанфары наднямоння"
В мире
Путин заявил об отправке российской миссии на Марс в 2019 году
В Украине отменили диспансеризацию и талоны на прием к врачу
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым
Калейдоскоп
Стивен Хокинг О науке просто и понятно. Книги Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям
Сериал "Ведьмак" от Netflix выйдет уже в 2018 году
Недокуренная сигара Черчилля ушла с молотка за $620
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия