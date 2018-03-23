Около 1,4 тыс. военнообязанных призвано из запаса 21-22 марта в связи с проверкой ВС Беларуси

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,4 тыс. военнообязанных призвано из запаса 21-22 марта в связи с проверкой Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Минобороны проинформировали, что поставка мобилизационных ресурсов в связи с комплексной проверкой боевой готовности Вооруженных Сил завершилась 22 марта. "Поставка осуществлялась планово, без срывов", - отметили в министерстве. "В течение двух дней призвано из запаса около 1,4 тыс. военнообязанных, в том числе около 50 военнообязанных-женщин, имеющих военно-учетную специальность", - уточнили в ведомстве.

Планируется, что 23 марта состоится принятие Военной присяги на верность белорусскому народу личным составом, ранее ее не принимавшим.

Как сообщалось, проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 12 марта вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение Президента Беларуси на выполнение практических мероприятий проверки. Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада - на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению. Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных.

Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма. Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения.-0-