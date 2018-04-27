Около 1,5 тыс. нарушений выявила техинспекция труда ФПБ во время посевной кампании

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. нарушений выявила техническая инспекция труда ФПБ во время посевной кампании, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Михаил Орда проинформировал о результатах месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда во время посевной. В сельхозпредприятиях выявлено около 1,5 тыс. нарушений: где-то не проводилось медобследование водителей, где-то не было должного обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Он подчеркнул, что ФПБ постоянно проводит мониторинг соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. У федерации помимо большой технической инспекции есть общественные инспекторы труда. Это специалисты, которые находятся на предприятиях каждый день и могут оперативно заметить и потребовать устранить недостатки по охране труда. "Мы также добились того, чтобы выявленные нами недостатки в регионах в обязательном порядке рассматривались районным исполнительным комитетом. Дается административно-правовая оценка нарушениям, устанавливаются жесткие сроки, в которые они должны быть исправлены, и ответственные за это. У меня практических нет таких примеров, когда выявленные нами недостатки не исправлялись. От этого зависит жизнь и здоровье людей", - сказал руководитель ФПБ.

Каждый случай ЧП на производстве обязательно расследуется. "Часто причиной становится человеческий фактор. Либо человек сам беспечно относится к технике безопасности, либо наниматель недостаточно внимателен к этому вопросу", - констатировал Михаил Орда.-0-

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