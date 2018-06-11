Около 150 военнообязанных в Беларуси призваны из запаса на командно-штабное учение

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 военнообязанных призваны из запаса для участия в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения "Управление техническим обеспечением войск (сил) в оборонительной операции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Учение проходит 11-14 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения ВС Беларуси генерал-майора Сергея Симоненко на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

Основной целью мероприятия является обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами при подготовке и в ходе оборонительной операции. Обучаемым предстоит в полевых условиях отработать организацию производственной деятельности по восстановлению вышедших из строя образцов вооружения, военной и специальной техники, по управлению силами и средствами техобеспечения при решении ими задач по обеспечению войск, ведущих боевые действия в тактической зоне обороны, а также по перемещению сил и средств технического обеспечения в запасные районы развертывания.-0-