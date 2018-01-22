Около 150 журналистов соберет форум "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 журналистов со всей Беларуси соберет III форум "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Форум, организованный Федерацией профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства информации, пройдет в Минске 30-31 января.

Региональные журналисты примут участие в открытии профсоюзной экскурсионно-туристической выставки "Профтур-2018". Программой форума предусмотрена встреча с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой и министром информации Александром Карлюкевичем, во время которой участники обсудят формы и методы взаимодействия социальных партнеров, актуальные события в социальной жизни страны и современные тенденции в информационном пространстве.

Форум "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства" в апреле прошлого года собрал более ста участников, которые также приняли участие в международном форуме "Профсоюзы и будущее сферы труда".-0-