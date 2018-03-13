13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 тыс. т березового сока планируют собрать лесхозы Беларуси в этом сезоне. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Традиционными сроками сбора березового сока являются март-апрель. Именно в этот период, как правило, устанавливается плюсовая температура и начинается сокодвижение. А прекращается оно после распускания почек на деревьях.

Для заготовки древесных соков лесхозами определяются участки насаждений с определенными характеристиками, например, диаметр березы должен быть не менее 20 см. Важную роль играет и возраст дерева: заготавливать сок можно не ранее чем за 5 лет до наступления возраста рубки. Для сбора допускается использование любого инструмента, которым можно просверлить канал, с требованиями, соответствующими правилам заготовки сока. Допускается также пропил бензопилой - косой срез под углом не более 30 градусов от вертикальной оси, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см без учета толщины коры.

Заготовку сока физическим лицам можно вести на участках лесного фонда, которые определены для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами) бесплатно и без разрешительных документов. Информация о месте нахождения таких участков лесного фонда размещается на официальных сайтах юрлиц, ведущих лесное хозяйство, в СМИ и других источниках. Также граждане могут приобрести березовый сок, заготовленный работниками лесхозов.-0-