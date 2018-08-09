9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 17,7 тыс. белорусских школьников в I полугодии смогли подработать в свободное от учебы время, сообщила сегодня на пресс-конференции консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

Трудовой договор можно заключать с 14 лет. За три недели ребята могут заработать Br230-270. Всего в этом году планируется найти временную подработку примерно для 30 тыс. несовершеннолетних. В основном такой возможностью дети пользуются во время летних каникул.

Мероприятия по содействию занятости молодежи реализуются во всех районах. Молодежи предлагается в основном неквалифицированный труд - уборка территорий, озеленение, благоустройство учреждений образования и социальной защиты, реставрация библиотечного фонда, изготовление сувениров, пошив швейных изделий, выращивание сельхозпродукции.

Финансирование временной занятости молодежи осуществляется за счет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Средства направляются на выплату зарплаты, приобретение спецодежды и инвентаря, материалов.-0-