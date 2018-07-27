Около 2 тыс. участников соберет в Могилеве V Форум регионов Беларуси и России

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Планируется, что в нем примут участие главы государств. Секции пройдут по основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Важным элементом программы будущего форума станет ее деловая часть - заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и деловые переговоры, в которых примут участие руководители компаний и предприятий двух стран.

За время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму, эквивалентную более $930 млн. К примеру, если по итогам III Форума регионов Беларуси и России таких документов подписано примерно на $300 млн, то по итогам IV форума - более $400 млн. "Рассчитываем, что в текущем году сумма подписанных на форуме коммерческих контрактов и соглашений будет не ниже, чем в предыдущие годы", - отметили в пресс-службе.

Во время форума традиционно пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Пройдут также Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия.

В дни форума будет работать выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. Во время национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.

V Форум регионов Беларуси и России состоится в Могилеве 11-12 октября. Организатором выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома.-0-