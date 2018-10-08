Около 20 инфоточек для туристов откроется в Минске к II Европейским играм

8 октября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Во время II Европейских игр в Минске будут работать около 20 инфоточек для туристов, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор Информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.
Гости смогут узнать о достопримечательностях столицы возле спортивных объектов, мест проживания, а также в стационарных павильонах по продаже сувениров в Верхнем городе, Троицком предместье, на железнодорожном вокзале, в Национальном аэропорту Минск.
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