Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 инициатив участвуют в отборе XI Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend, сообщили БЕЛТА организаторы.

С 12 по 16 марта проходит народное голосование, с помощью которого каждый заинтересованный может помочь в выборе 20 лучших проектов Беларуси. Следующие два месяца авторы (команды) выбранных народом проектов, а также авторы еще 20 проектов, прошедших дополнительный отбор экспертов, будут обучаться, сформируют команду, получат экспертную поддержку, попробуют на деле свои силы.

Некоторые из них получат еще и финансовую поддержку от меценатов и спонсоров на реализацию своих инициатив. После обучения и первых практических шагов, а также полуфинальных презентаций на финальное мероприятие, которое состоится 24 мая, будет допущено не более 16 проектов. Из них отберут наиболее обоснованные - с предприимчивой командой, конкретными шагами по реализации, новыми подходами к решению проблем и духом социального предпринимательства. Общая сумма финансирования победителей номинаций конкурса превышает Br50 тыс.

Чтобы отдать свой голос за ту или иную социальную инициативу, нужно зайти на сайт конкурса socialweekend.by, где размещен полный список проектов-претендентов, и проголосовать, отправив SMS с номером понравившегося проекта. Они делятся по категориям: "Наука и образование", "Медицина и ЗОЖ", "Культура и искусство", "Дети и родители", "Экологические и зоозащитные проекты", "Инфраструктура городов и деревень". К слову, 6 проектов уже прошли в четвертьфинал конкурса по результатам хакатона социальных проектов.

Среди заявленных инициатив есть проекты поддержки трудовой занятости и реинтеграции социально уязвимых категорий населения; благоустройства деревень; проект создания организации, которая займется проектированием и нанесением парковочной разметки во дворах; эколаборатория для научных разработок и создания автономных источников энергии и систем их использования и другие.

В прошлых сезонах конкурса многие финалисты получили "билет в жизнь" именно благодаря поддержке на этапе народного голосования. Например, благодаря лишь 120 голосам на этап обучения попали авторы гомельского Team Theatre, которые потом дошли до финала и получили финансовую поддержку. Команда молодого театра убедила, что интересные спектакли можно ставить для незрячих и глухих людей. Также по народному голосованию прошел проект "Журнал КИТ: культура, история, технологии". Он успешно развивается уже не только на территории Гомеля, но и в других регионах, пытаясь вывести молодежную культуру из андеграунда, и позволяет заявить о себе молодым белорусским творцам, исследователям и изобретателям.-0-