Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 апреля 2018, Пн
+17°C
Малооблачно EUR 2.4007
USD 1.9637
RUB 3.3945
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе
Президент
Карлюкевич: изменения в закон о СМИ востребованы белорусским обществом
Общество
"Евроопт" в течение месяца откроет 33 магазина и обеспечит комплексное обслуживание Оршанского района
Общество
Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия
Экономика
Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании
14:41 Президент
Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия
14:36 Экономика
Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия
14:36 Экономика
В Кобрине пьяный водитель протаранил автомобиль ГАИ и еще две легковушки
14:34 Происшествия
В Минском районе при переходе железнодорожных путей погиб ребенок
14:33 Происшествия
Большой театр оперы и балета приглашает 25 апреля на премьеру оперы "Богема"
14:19 Культура
ИНФОГРАФИКА: Доходы населения
14:18 Заголовки новостей
Молодежный профсоюзный форум "ТЕМП" пройдет с 25 июня по 1 июля в Минске
14:14 Регионы
ФПБ выявила нарушения охраны труда при подготовке к весенним полевым работам
14:10 Общество
Около 29 тыс. га новых лесов планируется посадить в Беларуси в 2018 году
14:03 Общество
Писатели представят произведения о малой родине на Дне белорусской письменности
14:02 Культура
"Тотальный диктант" в Минске напишут на четырех площадках
13:53 Регионы
Крупнейшее молодежное издание "Знамя юности" отмечает юбилей
13:48 Общество
Около 450 белорусских и российских десантников задействованы в совместном учении под Брестом
13:41 Регионы
Защитник Денис Осипов продлил контракт с ХК "Динамо-Минск"
13:39 Спорт
Уголовное дело возбуждено по факту гибели байкера в ДТП в Пружанском районе
13:36 Происшествия
В Минске два выхода со станции метро "Восток" с 10 по 30 апреля будут закрыты
13:24 Регионы
МЧС начнет космический мониторинг пожаров в экосистемах с 15 апреля
13:23 Общество
Пик весеннего половодья в Витебской области ожидается в середине апреля
13:22 Регионы
Доллар и евро на торгах 9 апреля подорожали, российский рубль подешевел
13:21 Экономика
Все новости
Сюжеты
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Пасха Пасха
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Посевная кампания Посевная кампания
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 29 тыс. га новых лесов планируется посадить в Беларуси в 2018 году

Общество 09.04.2018 | 14:03
Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 29 тыс. га новых лесов планируется посадить в Беларуси в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик, передает корреспондент БЕЛТА.

В том числе весной планируется посадить 26 тыс. га. По словам первого замминистра, эти работы уже начались. Создано уже более 1 тыс. га новых лесов - в Брестской и Гомельской областях.

Традиционно в период весенних посадок проходит акция "Неделя леса". В этом году она состоится с 14 по 21 апреля и будет посвящена Году малой родины. Первый замминистра призвал всех желающих принять участие. Как сообщалось, для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем, посадочным материалом. Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.

Акция проводится в 11-й раз. И, как показывает статистика, с каждым годом к мероприятию присоединяется все большее количество белорусов. Только в прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда страны внесли около 82,5 тыс. человек. Их руками посажено почти 21 млн деревьев. Всего в ходе "Недели леса-2017" лесные культуры были созданы на площади 6,7 тыс. га. В акции ежегодно принимают активное участие представители общественных организаций, депутатский корпус, руководители различных министерств и ведомств, бизнес-сообщество. Для привлечения еще большего внимания к мероприятию по инициативе Министерства лесного хозяйства был подготовлен тематический видеоролик о зеленом богатстве Беларуси.-0-

﻿
Теги
Беларусь, лесное хозяйство, Министерство лесного хозяйства
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4007 BYN 2.42 BYN 2.425 BYN
USD
1.9637 BYN 1.973 BYN 1.975 BYN
RUB
3.3945 BYN 3.34 BYN 3.36 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу
Все видео

Фотоновости

Уровень воды в Западной Двине в Витебске за минувшие сутки поднялся на 132 см
Все фото

Инфографика

Доходы населения За последние семь лет реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси увеличились почти на треть, по сравнению с 2005 годом - в 2,2 раза.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании
Лукашенко поздравил с 70-летием исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева
Политика
Вэй Фэнхэ Вэй Фэнхэ: Беларусь и Китай стали железными братьями
Межкультурный диалог Содружества будет обсуждаться на заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
Макей считает необходимым продолжать диалог с ЕС, пытаясь стать ближе друг к другу
Экономика
Фото из архива S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"
Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия
Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия
Происшествия
Фото из архива В Минском районе при переходе железнодорожных путей погиб ребенок
В Кобрине пьяный водитель протаранил автомобиль ГАИ и еще две легковушки
Уголовное дело возбуждено по факту гибели байкера в ДТП в Пружанском районе
Регионы
Фото из архива Отключение тепла в жилфонде, гостиницах, учебных заведениях Минска начинается 9 апреля
Молодежный профсоюзный форум "ТЕМП" пройдет с 25 июня по 1 июля в Минске
"Тотальный диктант" в Минске напишут на четырех площадках
Спорт
Эмиль Хегле Свендсен Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры
Защитник Денис Осипов продлил контракт с ХК "Динамо-Минск"
Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин победили на международном турнире в Швеции
Технологии
Фото из архива Белорусская железная дорога увеличила количество поездов с бесплатным Wi-Fi
Илон Маск протестирует туннель для скоростного транспорта Hyperloop
Ученые создали робота-кошку, которая призвана помочь бороться с одиночеством
Культура
Писатели представят произведения о малой родине на Дне белорусской письменности
Большой театр оперы и балета приглашает 25 апреля на премьеру оперы "Богема"
Песни из нового альбома и хиты споют "Песняры" на концерте в Минске 23 мая
В мире
Фото AP Авиабаза в Сирии подверглась ракетному удару, есть погибшие и раненые
Избранный президент Армении принял присягу и официально вступил в должность
Совбез ООН проведет экстренное заседание
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля
Камень Йоко Оно стоимостью $17,5 тыс. похитили из музея
Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разработали специальный парфюм
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье жить в семье
«Не будите лихо!»
Каша. Еда наша?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия