9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 29 тыс. га новых лесов планируется посадить в Беларуси в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик, передает корреспондент БЕЛТА.

В том числе весной планируется посадить 26 тыс. га. По словам первого замминистра, эти работы уже начались. Создано уже более 1 тыс. га новых лесов - в Брестской и Гомельской областях.

Традиционно в период весенних посадок проходит акция "Неделя леса". В этом году она состоится с 14 по 21 апреля и будет посвящена Году малой родины. Первый замминистра призвал всех желающих принять участие. Как сообщалось, для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем, посадочным материалом. Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.

Акция проводится в 11-й раз. И, как показывает статистика, с каждым годом к мероприятию присоединяется все большее количество белорусов. Только в прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда страны внесли около 82,5 тыс. человек. Их руками посажено почти 21 млн деревьев. Всего в ходе "Недели леса-2017" лесные культуры были созданы на площади 6,7 тыс. га. В акции ежегодно принимают активное участие представители общественных организаций, депутатский корпус, руководители различных министерств и ведомств, бизнес-сообщество. Для привлечения еще большего внимания к мероприятию по инициативе Министерства лесного хозяйства был подготовлен тематический видеоролик о зеленом богатстве Беларуси.-0-