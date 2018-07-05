5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. белорусов примут участие в международном велопробеге "Быстрее, чем рак". Об этом сегодня журналистам сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории онкогинекологии хирургического отдела Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Ольга Матылевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейская акция Ride4women объединяет города и страны в борьбе против онкологических заболеваний у женщин. Белорусские онкологи приглашают присоединиться к ней. Велопробег уже стартовал в Таллине и движется по территории Литвы. На территории Беларуси участники велопробега окажутся 7 июля, а 8 июля велопробег пройдет по Минску. В нем планируют принять участие 2,5-3 тыс. белорусов. Велопробег стартует от Национальной библиотеки (сбор 9.30-10.30 у станции метро "Восток"). За час участники проедут к Дворцу спорта, там их будут приветствовать белорусские артисты", - рассказала Ольга Матылевич.

На концертной площадке выступят Полина, Сергей Соболь, Хелена Мерааи, Евгений Ермолкович. Во время мероприятия будет работать ярмарка-продажа изделий ремесленников-онкопациентов.-0-