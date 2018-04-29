Около 30 представителей китайских СМИ приехали с пресс-туром в Беларусь

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларусь приехали 29 представителей китайских СМИ с пресс-туром, который продлится до 4 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди участников пресс-тура - сотрудники международного радио Китая, центрального телевидения страны, информационного агентства "Синьхуа", китайского иностранного информационного сайта, редакции "Жэньминь Хуабао", "Жэньминь Жибао", издательской корпорации "Янцзы сегодня", редакции журнала "Вокруг света". Также приехали представители печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ провинций Ганьсу, Цинхай, Шаньдун, Сычуань, Цзянсу. Цель мероприятия - продвижение белорусских товаров на китайский рынок, содействие экспорту туристических услуг, укрепление отношений между двумя странами.

Главный редактор Китайского иностранного информационного агентства Вэй Ень рассказала белорусским журналистам о своих ожиданиях. По ее словам, главная цель - лучше узнать белорусскую культуру и познакомиться с туристическим потенциалом страны. "Всего мы планируем провести в Беларуси 7 дней. Надеемся, что в течение этой недели мы сможем сделать хорошие фото- и видеоматериалы и по возвращении в Китай опубликовать их. Это будет способствовать распространению информации о развитии белорусско-китайских двусторонних отношений и популяризации дружбы между нашими народами", - отметила она. Журналисты из Китая посетят известные достопримечательности Беларуси, побывают в Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке. На примере Национального художественного музея и Большого театра оперы и балеты они познакомятся с белорусским искусством. Также для представителей китайских СМИ организуют обзорные экскурсии по Бресту и Минску.

Гости из Поднебесной побывают на ведущих белорусских предприятиях - производителях молочной и кондитерской продукции. Их познакомят со спецификой работы "Савушкиного продукта" и "Коммунарки". Расскажут журналистам и о развитии в Беларуси медицинской отрасли. Для этого они посетят Республиканскую больницу спелеолечения в Солигорске.

Представители китайских средств массовой информации примут участие в открытии XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Для них также будет организована пресс-конференция председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.-0-