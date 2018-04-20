Около 30 тыс. работников лесной отрасли примут участие в субботнике

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. работников лесной отрасли примут участие в республиканском субботнике 21 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В этом году субботник совпал с проведением добровольной акции "Неделя леса", которая проходит по инициативе Минлесхоза с 14 по 21 апреля. Поэтому работники большинства предприятий и организаций лесной отрасли в день республиканского субботника будут заняты посадкой деревьев, сжиганием порубочных остатков, уборкой мусора на территории лесного фонда.

Свой вклад в лесовосстановление страны завтра внесет и центральный аппарат Минлесхоза. Специалисты ведомства будут трудиться в Борисовском опытном лесхозе. А министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа вместе с премьер-министром Андреем Кобяковым посадит лес в Окинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. Акцию "Неделя леса" в день субботника поддержат также представители иных органов государственного управления и контролирующих ведомств.

Ожидается, что всего за Неделю леса белорусы посадят около 18 млн деревьев. В этом году акция проходит в 11-й раз. Она посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей.-0-