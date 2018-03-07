7 марта, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Около 3,5 тыс. арендных квартир планируется построить в Беларуси в 2018 году, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году при задании более 2 тыс. арендных квартир было построено свыше 2,5 тыс. квартир. На 2018 год пересмотрены объемы в сторону увеличения строительства арендного жилья, учитывая важность этого сектора жилищного строительства. Планируется построить около 3,5 тыс. арендных квартир, - отметил Александр Горваль. - В этом деле существенную помощь оказывает технико-экономическое участие Китайской Народной Республики. В прошлом году за счет этих средств было построено почти 1,5 тыс. квартир, в текущем году с учетом этих средств построим 1 тыс. 850 квартир".

По стоимости арендного жилья Александр Горваль пояснил, что она формируется согласно механизму: себестоимость строительства плюс не более 5% прибыли, которую может получить застройщик. "Арендное жилье строится УКСами, то есть госпредприятиями коммунальной собственности, этот механизм работает не первый год и дает результаты. По итогам прошлого года стоимость строительства жилья с господдержкой, в том числе арендного жилья, составила менее Br800 за 1 кв.м", - сказал начальник управления жилищной политики.-0-